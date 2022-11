“Vanessa Incontrada e Claudio Bisio solo…Amaro in bocca per la decisione Mediaset

(Di martedì 15 novembre 2022) E’ tornato Zelig, lo show condotto da. Da poco è stata mandata in onda la prima puntata della nuova stagione. A tal proposito un fan ha espresso la sua opinione su Nuovo. Zelig ha da sempre attirato l’attenzione dei telespettatori italiani. Il suo ritorno in prima serata su Canale 5 … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Nel mirino degli hater questa volta finisce Sabrina Ferilli, che a sua volta difeseper un brutto caso di body shaming . 'Sei più brava ad allargare le gambe che a recitare! Grande' - questo è il vergognoso commento che un hater ha scritto sotto la foto della ...Mi rifaccio vivo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy Neri Marcorè,ed Emilio Solfrizzi in una commedia surreale di Sergio Rubini. Film di azione da vedere stasera in tv Viaggio in ...E’ tornato Zelig, lo show condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Da poco è stata mandata in onda la prima puntata della nuova stagione. A tal proposito un fan ha espresso la sua opinione su ...In un'intervista rilasciata tra le pagine del settimanale "Oggi", Vanessa Incontrada ha parlato del legame con Rossano Laurini.