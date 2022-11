Tottenham Hotspur legato a Youssoufa Moukoko

(Di martedì 15 novembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Ilè interessato a firmare l’attaccante del Borussia Dortmund, secondo 90 minuti.è in scadenza di contratto con la squadra tedesca del Dortmund alla fine della stagione, e il, squadra della Premier League, è tra i club interessati ad assicurarsi i servizi dell’attaccante 17enne a parametro zero. Il rapporto afferma che ilè stato tra i club che hanno scopertoin azione per il Dortmund contro il Borussia Monchengladbach in Bundesliga lo scorso venerdì ...

Periodico Daily

... incredibile vittoria in rimonta (4 - 3) per ildi Antonio Conte, che sarà anche rivale del Milan negli ottavi di Champions . Il Leeds per tre volte si porta in vantaggio all'...Portieri: Hennessey (Nottingham Forest), Ward (Leicester City), Davies (Sheffield United) Difensori: Davies (), Cabango (Swansea City), Lockyer (Luton Town), Rodon (Rennes), Mepham (... Tottenham Hotspur vs Leeds United - pronostico e possibili formazioni Aumenta la lista delle pretendenti per Heung-Min Son del Tottenham. Sul giocatore sudcoreano è noto da tempo l'interesse ...Gli uomini di Guardiola perdono in casa (2-1) dopo 16 vittorie di fila in gare ufficiali. Decide una doppietta di Toney. I Gunners passano a Wolverhampton e ...