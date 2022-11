Stefania Lay al teatro Troisi | a dicembre due concerti della cantante napoletana neomelodica

Leggi su ildenaro

(Di martedì 15 novembre 2022)Lay, tra le artiste più seguite e amate del genere neomelodico, torna sul palcoscenico, e lo fa con il grande orgoglio che l’ha sempre contraddistinta facendole guadagnare l’appellativo di “primadonna” del panorama musicale partenopeo. “Il mio concerto”, questo il titolo dell’evento quasi sold out che si svolgerà in due serate (ovvero il 14 e 15) presso ildi Napoli. “Sono orgogliosa del mio percorso: se potessi tornare indietro nel tempo rifarei tutto tal quale – dichiara la, autrice ed attrice -. I miei brani, i miei successi, il clamore legato al mio ritorno sulla scena dopo una lunga pausa, il progetto de “Le Neomelodiche”, lo devo alla mia voce, al mio impegno e ai miei fan”. “Ho avuto modo di rivederli in occasione del concerto de “Le Neomelodiche” ...