Profitti positivi per Mazda nella prima metà dell’anno fiscale

Leggi su ildenaro

(Di martedì 15 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –Motor Corporation ha reso noti i dati finanziari e commerciali del primo semestre, annunciando la vendita complessiva di 514.000 unità nel periodo 1° aprile-30 settembre 2022. Per latutti i parametri finanziari indicati risultanoha registrato un fatturato netto di 11,8 miliardi di euro, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente, e un utile operativo di 397,1 milioni di euro), in crescita del 39% anno su anno. L’utile netto è stato di 617,9 milioni di euro. In Europaha venduto 67.000 unità, per una ...