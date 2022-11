Dipendente di Twitter corregge Elon Musk in un post sui social | “Questa cosa è sbagliata” Lui lo licenzia “in diretta”

(Di martedì 15 novembre 2022) Uno dei suoi dipendenti “osa”rlo in pubblica piazza edlo“in”. È quanto successo nelle scorse ore suad un malcapitato lavoratore della stessa piattaforma, Eric Frohnhoefer. Ma andiamo con ordine. Tutto è nato da un cinguettio diche si è scusato “perchéè estremamente lento in molti Paesi”. Al che, Frohnhoefer ha pensato bene di citare il tweet del suo boss commentando: “Ho passato 6 anni a lavorare super Android e posso dire che questo è sbagliato“. Neanche a dirlo, le sue parole non sono passate inosservate e, nonostante qualche utente gli avesse suggerito di fare quest’osservazione in privato al(nuovo proprietario di ...

I due hanno avuto un botta e risposta in un thread pubblico su, su questioni tecniche riguardanti le prestazioni dell'app per Android. Musk che ha scritto: 'è super lento su Android .... pubblicando sule immagini che mostrano due uomini che compiono atti di vandalismo sull'opera, uno dei quali appoggia la mano sul vetro, prima di essere neutralizzato da un. Chi ...Elon Musk licenzia un dipendente di Twitter ‘in diretta’. Ovviamente con un tweet. Il miliardario, proprietario dei social, non ha gradito le osservazioni di uno sviluppatore per Android. Tutto è nato ...GroupM, la più grande compagnia per gli annunci, sconsiglia ai suoi clienti di acquistare spazi pubblicitari sul Twitter di Elon Musk ...