(Di martedì 15 novembre 2022) Sono a basso costo e pronte all’uso per risolvere il problema di 3mila mutilati dalla guerra. "Non sono un genio - spiega- non sono nemmeno un inventore. Faccio trasferimento tecnologico".

la Repubblica

L'emergenza chiama,risponde. Dal Covid alla guerra in Ucraina : l'ingegnere bresciano che nei giorni più duri della pandemia inventò i respiratori d'emergenza replicati poi in mezzo mondo non teme le ...Dice pressappoco cosi la telefonata che, l'ingegnere che durante la pandemia ha trasformato le maschere da sub in maschere respiratorie, riceve un mese e mezzo fa. Dall'altra parte ... Cristian Fracassi, l’ingegnere delle protesi lowcost per feriti del conflitto ucraino L'ingegnere bresciano che inventò la valvola che, applicata alle maschere da snorkeling della Decathlon, le trasformò in respiratori durante l'emergenza Covid, ora ha realizzato una protesi per gli ar ...Durante l’emergenza Covid-19 Cristian Fracassi, startupper e innovatore sociale, aveva messo a punto una maschera utilizzata nelle terapie intensive. Oggi il centro di ricerca bresciano Isinnova inten ...