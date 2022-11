ATP Finals 2022 | Rafael Nadal | “Pronto a morire per tornare al livello che voglio”

(Di martedì 15 novembre 2022) Inizio da incubo pera Torino, dove si stanno disputando le ATP. Dopo la netta sconfitta in due set subita da Taylor Fritz all’esordio, il maiorchino ha dovuto cedere anche contro il canadese Felix Auger-Aliassime, riducendo a poco più di un lumicino le sue possibilità di qualificazioni per le semifinali. Il 22 volte vincitore Slam ha parlato alla stampa nel post-partita, provando a raccontare le proprie sensazioni: “Non penso di aver dimenticato come si gioca a tennis o come essere duro mentalmente. Devo solo provare a recuperare qualche sensazione positiva ed un po’ di fiducia”. Qualche acciacco fisico, una stagione molto dura e l’età che avanza hanno dunque pesato sullo spagnolo, assolutamente irriconoscibile in questi giorni: “Devoad avere la mentalità forte che mi ...

