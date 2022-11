Sonic Frontiers | i numeri di ora

[NSW]" 180 voti 10. [NSW] Octopath Traveler 2 " 175 voti Restando in tema, uno Zelda del passato " molto amato da intere generazioni " è stato rimaneggiato da un appassionato, per ...è uscito solo pochi giorni fa e, nonostante dei voti che, tutto sommato, lo attestano come un titolo di successo, mostra di essere ancora acerbo. Il titolo, infatti, sta mostrando ...Nonostante alcune incertezze, il nuovo record di giocatori attivi in contemporanea su Steam per Sonic Frontiers lascia ben sperare per il futuro.Uno dei titoli più attesi di novembre è stato Sonic Frontiers, ma andiamo a vedere come si sta comportando la nuova avventura del riccio blu.