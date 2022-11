Pattinaggio | caso doping Valieva | Tas apre procedimento

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 novembre 2022) La Wada ha presentato ricorso al Tas di Losanna suldi Kamila, la giovanissima pattinatrice russa finita al centro delle polemiche durante i Giochi invernali di Pechino 2022. La positività alla trimetazidina, un agente metabolico prescritto per l’angina che può aumentare l’efficienza del flusso sanguigno e aiutare la resistenza, risaliva al dicembre precedente alle Olimpiadi in cuivinse l’oro della prova a squadre. La pattinatrice poi ottenne il via libera per gareggiare nella prova individuale, dove però a causa della tensione cadde due volte finendo in lacrime. La Wada ha atteso invano gli aggiornamenti della Rusada, secondo cuiè “persona protetta” per via della giovanissima età ai tempi in cui le sono contestati i fatti. Adesso a decidere sarà un collegio di ...