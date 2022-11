Pallamano | Serie A femminile | Brixen Südtirol cede ancora | sconfitta anche per Mestrino

Primo successo in campionato per laAretusa/MaTTroina nellaA2 femminile. Alla quarta di andata arrivano i primi due punti per le ragazze di Alfio Settembre che hanno superato 26 - 24 l'Halikada ad Enna, al termine di ...... 'Vittoria meritata per Molteno, ma bisognerà lavorare molto sul piano difensivo' MOLTENO - Il calendario nazionale diA2 diproponeva, per la giornata di sabato, gli incontri della ...Pallamano Serie A2, l'Handball Club Monteprandone sfiora il primo successo contro Ferrara - picenotime.it - IT ...Primo successo in campionato per la Pallamano Aretusa/MaTTroina nella Serie A2 femminile. Alla quarta di andata arrivano i primi due punti per le ragazze di Alfio Settembre che hanno superato 26-24 l’ ...