Mamma e figlia Ormai suona meglio dire: mamma e futura mamma. L'immagine die Aurora Ramazzotti , acqua e sapone, che sorridono una accanto all'altra, fa trasparire tenerezza e amore. Sul suo profilo, la conduttrice svizzera ha codiviso con i followers lo ...Non hanno ancora confermato i rumors su di loro, ma di certoe Tomaso Trussardi sono sempre più vicini. Dopo la loro separazione , non hanno di certo avviato una guerra legale come Totti e Ilary, anzi, hanno cercato di mantenere fin da subito ...Mamma e figlia Ormai suona meglio dire: mamma e futura mamma. L'immagine di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, acqua e sapone, che sorridono una accanto all'altra, fa ...Michelle Hunziker la chiama la Hunzipiega e non vedeva l’ora di mostrare alle sue fan come fa da sola la piega ogni mattina. Bigodini caldi e 20 minuti di tempo, il risultato è una piega che mostra ...