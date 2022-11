Elezioni comunali in Sicilia | la città di Misiliscemi ha il suo primo sindaco

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tre comuni al voto in. Una tornata fuori stagione, dovuta al fatto che lealle urne erano fino a oggi amministrate dai commissari dopo lo scioglimento degli organismi per infiltrazioni mafiose. È il caso di Partinico, in provincia di Palermo, e di Tortorici, in provincia da Messina. Al voto, però, è andato anche il neonato comune di, che era stato commissariato dopo essere stato creato con una legge regionale nel 2021: gli abitanti di 8 contrade delladi Trapani avevano infatti deciso di distaccarsi dal capoluogo, promuovendo un referendum. E creando dunque una nuova, la 391esima della. Che ora ha eletto il suo: si tratta di Salvatore Tallarita, il promotore del comitato referendario che aveva ...

La Giunta provinciale, in qualità di organo di vigilanza delle amministrazioni, aveva sciolto ufficialmente il 22 marzo scorso il Consiglio comunale, nominando Andreas Fraccaro come ...Tag: commissariamento saint - oyen , commissariamento valsavarenche ,CASTELROTTO. Alle elezioni comunali a Castelrotto, la candidata Svp Cristina Pallanch Malfertheiner si è imposta nettamente sull'ex sindaco Andreas Colli, noto per le sue posizioni vicine al mondo no ...CASTELROTTO. Alle elezioni comunali a Castelrotto, la candidata Svp Cristina Pallanch Malfertheiner si è imposta nettamente sull'ex sindaco Andreas Colli, noto per le sue posizioni vicine al mondo no ...