Wired Italia

... per contrastare, colesterolo e glicemia alta non bisogna sottovalutare i benefici dell'... Meglio farlo asostenuto e per diversi chilometri nell'arco della giornata, circa 7. In ...Si tratta di unavanti importante perché agisce alla radice del problema, aumentando 'gli ... Questa classe di farmaci nasce come trattamento per i pazienti conma le sperimentazioni anche ... Diabete, un passo avanti importante verso l'insulina in pillole L'evento contro il diabete è organizzato da 'Uniti verso un nuovo domani' presso l'ospedale di Scorrano il 14 novembre 2022 ...La fotografia che arriva dalla sorveglianza Passi dell’Istituto superiore di sanità mostra ... una diagnosi di ipertensione (vs 18% fra le persone senza diagnosi di diabete); il 42% ipercolesterolemia ...