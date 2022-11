Denunce ginnaste | Abodi | “Credo in pene giuste | non esemplari”

Sky Sport

"Ledi alcuneIo non ho mai avuto problemi". A parlare è Sofia Raffaeli , una delle miglioriitaliane, la prima nella storia del nostro Paese a vincere un oro individuale ai ...Dopo leda parte di tante giovani atlete della Nazionale ( vessate e mortificate nella ... Maccarani, la direttrice tecnica della Nazionale di ritmica, sostiene che "le due" (Nina ... Denunce ginnaste, la Federginnastica si costituirà parte civile Per Sofia Raffaeli parla un'immagine: l'abbraccio con la sua allenatrice dopo le medaglie ai Mondiali in Bulgaria. «Le denunce di alcune ginnaste Io fortunatamente non ho mai ...A rendere la situazione delle farfalle di ginnastica ritmica più complessa ci hanno pensato le parole di Emanuela Maccarani.