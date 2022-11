Cagliari | professore condannato per stupro dovrà risarcire la scuola ma non le alunne violentate

(Di lunedì 14 novembre 2022) Un insegnanteperlama non le studentesse. Lo ha stabilito una sentenza con cui la corte dei conti hail docente, che insegnava matematica del liceo pedagogico “Eleonora d’Arborea” di, acon centomila euro la sola. “Com’è possibile che i soldi arrivino a unache per anni ha coperto le porcherie di quell’uomo?”, si chiede il padre, a sua volta insegnante, di una delle vittime, secondo quanto riportato dall’Unione Sarda. L’uomo era statonel 2015 a dieci anni di carcere per violenza sessuale, ma all’epoca non furono stabiliti risarcimenti per le vittime che subirono gli abusi più ...

Era stato condannato a 10 anni di carcere per concussione e violenza sessuale nei confronti di studentesse tra i 14 e i 18 anni, ora undidovrà versare 100mila euro a titolo di risarcimento per danno d'immagine alla scuola, che è stata teatro di abusi in cambio di buoni voti, tra il 2005 e il 2007. E' quanto ha ...Dovrà risarcire il liceo in cui lavorava, ma non le sue vittime: questo quanto stabilito dalla Corte dei Conti nei confronti di undicondannato a dieci anni di carcere per stupro . L'uomo, che insegnava al liceo pedagogico Eleonora d'Arborea, dovrà pagare 100 mila euro all'istituto per danno d'immagine. Ma, ...Un insegnante condannato per stupro dovrà risarcire la scuola ma non le studentesse violentate. Lo ha stabilito una sentenza con cui la corte dei conti ha condannato il docente, che insegnava matemati ...Vincenzo Loia, a Palermo la Presidente di Terna Valentina Bosetti e il Rettore dell'Università Prof. Massimo Midiri e a Cagliari, infine, il Direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di ...