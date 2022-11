Allegri | il linciaggio social oggi fa sorridere Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 novembre 2022) Attenti ad, scrive il Corriere dello Sport commentando la vittoria di ieri con la Lazio che, di fatto, porta la Juve in terza posizione prima della sosta per i Mondiali. Il 3-0 contro la Lazio è sembrato talmente semplice da farci pensare che dopo il Mondiale, con i rientri a tempo pieno di Vlahovic, Chiesa, Pogba e Di Maria, uno come(che più lo mandi giù e più si tira su) possa giocarsi ancora le sue carte in zona scudetto La Juve, scrive, è stata l’unica a tenere il passo del Napoli nelle ultime sei giornate. Eppure la situazione dei bianconeri fino a poco tempo fa era disastrosa e pochi avrebbero pensato che, dopo la disastrosa uscita dalla Champions anzitempo, si sarebbe ripresa così. Max, di sicuro, si è garantito un Natale sereno dopo aver addirittura rischiato il posto e dopo essere stato sottoposto a un ...