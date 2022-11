Serie A | Milan - Fiorentina 2 - 1 Juve - Lazio live - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di domenica 13 novembre 2022) Ultima giornata prima della sosta per i Mondiali. L'Inter batte in rimonta (2 - 3) l'Atalanta con super Dzeko. La squadra di Mourinho (espulso) strappa al 95' un punto ai granata grazie a Matic. Roma -...

Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo abbonamento.Ilbatte la Fiorentina 2 - 1 nel match delle 18 della 15/a giornata diA, che sembrava deciso già nel primo tempo dalle reti di Leao in apertura e di Barak poco dopo la metà della frazione. ...Il fattore San Siro salva ancora il Milan. Dopo aver raccolto solo un punto nelle ultime due trasferte contro Torino e Cremonese i campioni d’Italia chiudono col sorriso un 2022 comunque trionfale e ...Con la rete segnata al minuto numero 2' di Milan-Fiorentina, Rafael Leao ha messo a referto la sesta marcatura (in 14 partite giocate) in questa Serie A. La scorsa stagione il ...