“Se n’è andato” Musica sotto choc | icona e mito assoluto si è spento nella sua casa

(Di domenica 13 novembre 2022) Keith Levene, membro fondatore dei Clash e poi chitarrista dei Public Image Ltd, è morto all’età di 65 anni. L’amico di sempre Adam Hammond ha detto che Levene, morto venerdìsua, è stato uno dei chitarristi più influenti di tutti i tempi. Levene ha fondato The Clash con Mick Jones negli anni ’70, ma se n’èprima che avessero successo. Si è poi unito a Public Image Ltd (PiL), la band post-punk fondata da John Lydon dopo aver lasciato i Sex Pistols. Durante il suo tempo con i Clash, Levene ha giocato un ruolo centrale nel persuadere il frontman Joe Strummer a lasciare la sua band di allora, i 101ers, e unirsi a loro. Mentre con Public Image Ltd, Levene è accreditato di aver contribuito a creare un pioniere di un suono spigoloso post-punk che è ancora regolarmente citato. Levene lasciò Public Image Ltd nel 1983, ...