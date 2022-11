LIVE – Crotone-Fidelis Andria 0-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022) Allo Scida è tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della tredicesima giornata del girone C di. La terza forza del campionato ospita l’ultima della classe. Sulla carta ilparte favorito, ma mai dire mai in questo girone C che sembra già spaccato in due metà. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Si gioca alle 17:30. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F50-0 1? – Partiti. Al via il match traed. SportFace.