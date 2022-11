Formazioni ufficiali Psg-Auxerre | Ligue 1 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022) Ledi Psg-, 15^ giornata di. Impegno sulla carta comodo per i parigini allenati da Galtier, che vogliono chiudere questa prima parte di stagione con un successo che vorrebbe dire mantenere cinque punti di vantaggio sulla concorrente più vicina, il Lens. Gli ospiti invece sono 15esimi a quota 13 punti, attualmente appena al di sopra della zona retrocessione. L’appuntamento con Psg-è fissato alle ore 13:00 di domenica 13 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.PSG-PSG: in attesa: in attesa SportFace.