Calcio | Edin Dzeko trascina l’Inter a Bergamo | Atalanta ko nel 15° turno

(Di domenica 13 novembre 2022) Match emozionante e tirato al Gewiss Stadium ditrae Inter, valido per il 15°del campionato didi Serie A 2022-2023. La vittoria è andata alla Beneamata che ha così sfatato il tabù di quest’anno negli scontri diretti, espugnando il campo orobico prima della pausa per i Mondiali 2022 in Qatar. Bergamaschi che si erano portati in vantaggio con il nigeriano Ademola Lookman su rigore al 24?, ma poi la doppietta dello bosniacoal 36? e al 56? ha ribaltato il punteggio. Al 62? ha piovuto sul bagnato per gli uomini di Gian Piero Gasperini, visto l’autogol di Jose Luis Palomino al 62?. Difensore argentino che ha trovato il riscatto personale, realizzando al 77?, ma sul punteggio di 2-3 la partita è terminata. Con questo risultato ...

