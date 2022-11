Belen e la storia d' amore impossibile con Wax ad Amici | «Se divorzio» Poi l' avvertimento a Stefano De Martino

... Che c'è di nuovo stasera, sarà anche traballante in termine di ascolti, ma ha ospitato giovedì scorso proprio il conduttore che ha parlato della sua visione dellad'amore con, anche ...Intervistata da Maurizio Costanzo al Maurizio Costanzo Show , la showgirl argentinaRodriguez ha rivelato come vanno le cose con il marito Stefano De Martino .Rodriguez, tutta la verità su di lei e De Martino Dopo aver commentato l'esorbitante numero di followers (10 milioni e mezzo), con la showgirl che ringraziava il pubblico italiano per l'affetto ...Belen Rodriguez è l’ospite del pomeridiano di Amici oggi. La showgirl argentina ha fatto il suo ingresso in studio per fare una sorpresa a Wax: “Mi piaci, se divorzio ci penso”. Nella puntata di Amici ...Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono al loro terzo tentativo come coppia e stanno attraversando un momento di grande felicità. Hanno finalmente trovato il loro equilibrio come coppia e con i picc ...