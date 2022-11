Villaricca | marito e moglie pusher percepivano il reddito di cittadinanza | arrestati

(Di sabato 12 novembre 2022) Venticinque dosi di hashish e 52 bustine utilizzate per la vendita al dettaglio dello stupefacente. È quanto hanno scoperto i Carabinieri, durante una controllo, in un’abitazione a. In manette è finito Luigi De Rosa, 42enne del posto e già noto alle forze dell’ordine, e anche sua35enne, incensurata.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

E' quanto hanno scoperto i carabinieri a(Napoli). Arrestati Luigi De Rosa, 42enne del ...e moglie sono in attesa di giudizio. Durante la serata i carabinieri hanno anche denunciato ...i carabinieri della locale stazione insieme al prezioso contributo dei militari del ...e moglie sono in attesa di giudizio. Durante la serata i carabinieri hanno denunciato per ...Lui già noto alle forze dell'ordine, lei incensurata. Entrambi percettori del reddito di cittadinanza ma anche pusher. È quanto hanno scoperto i carabinieri ...Marito e moglie pusher finiscono in manette. Lui già noto alle forze dell'ordine, lei incensurata. Entrambi percettori del reddito di cittadinanza ma anche pusher. È quanto ...