Sampdoria-Lecce | Colombo show | assist di tacco e Banda in gol VIDEO

(Di sabato 12 novembre 2022) All’83’ ilraddoppia contro laal Ferraris. Merito di Lorenzoche colinnescache a tu per tu con Audero non sbaglia. Una partita da applausi per il centravanti scuola Milan che si regala una notte con gol econtro la difesa blucerchiata. L’attaccante, stanchissimo, sembrava anche essere vicino al cambio. Poi la grande giocata e il raddoppio. SportFace.

... scendono in campo, per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, lae il. La grinta di Dejan Stankovic © LaPresseUna sfida che vale moltissimo in ottica salvezza, per ...Intanto godiamoci il bel gol di Lorenzo Colombo che ha regalato il vantaggio al suonel match contro laIl Lecce è in vantaggio a Marassi contro la Sampdoria. Nel recupero del primo tempo errore in disimpegno dei blucerchiati, Colombo recupera il pallone, si invola verso la porta e batte Audero con un b ...Si è concluso il primo tempo del match tra Sampdoria e Lecce a Marassi, anticipo del sabato delle 18,00 di questa quindicesima giornata di Serie A. Al rientro negli spogliatoi sono i ...