Roma | gli occhi di una big su Karsdorp | dalla Serie A

Leggi su rompipallone

(Di sabato 12 novembre 2022) La Juventus di Max Allegri ha ufficialmente iniziato l’operazione rimonta. Cinque vittorie consecutive in campionato hanno rilanciato i bianconeri dopo un avvio davvero complicato. Per far si che la rimonta possa diventare un obbiettivo conseguibile in breve tempo, in soccorso dei bianconeri arriva il calciomercato invernale, che può offrire delle interessanti opportunità per rinforzare una rosa, che ha mostrato alcune lacune in diversi ruoli.Juventus Juventus suL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta una interessante indiscrezione che vedrebbe gli uomini di mercato juventini particolarmente attenti all’evolversi della situazione che riguarda il terzino dellaRick. Dopo la sfuriata post Sassuolo di Mourinho, il calciatore olandese è ...