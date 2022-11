Regionali | M5S ' no accordi con Pd' | scatto avanti Maran in Lombardia ma dem frenano

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 novembre 2022) Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Conte non ha mai accettato di discutere con nessun esponente del Pd di un eventuale nome di un candidato". I 5 Stelle smentiscono il tentativo di accordo con i vertici dem su Massimo Bray per la regione Lazio. Accordo che sarebbe stato in fase avanzata ma poi stoppato proprio dai pentastellati. Le distanze tra i giallorossi si allargano. Come si è visto anche ieri alla presentazione del libro di Goffredo Bettini. Sala dell'Auditorium affollatissima e ospite d'onore, con Andrea Orlando, Giuseppe Conte. E non è stata proprio una 'incoronazione' per l'aspirante leader della sinistra. Tanti applausi per il presidente M5S ma non sono mancate contestazioni e mugugni dalla platea. Anche insi va delineando una corsa in solitaria dei grillini. Al momento. Perché, almeno nel Lazio, non è escluso che Verdi e Sinistra Italiana possano ...