Lecce | Hjulmand | «É stata una settimana perfetta»

(Di sabato 12 novembre 2022) Le parole didopo la vittoria delsulla Sampdoria: «Secondo me abbiamo visto il veroin queste tre partite» Morten, centrocampista del, ha parlato al termine del match di Serie A contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. DICHIARAZIONI – «Questa, anche contro l’Udinese avevamo fatto bene. Secondo me abbiamo visto il veroin queste tre partite. Anche le prime gare che abbiamo disputato a inizio stagione si vedeva il gruppo, la squadra. Non abbiamo preso punti, ma ora si vede la squadra che siamo. Dobbiamo recuperare un po’ di forze, poi tornati adovremo continuare a migliorarci. Sosta? Purtroppo c’è il Mondiale, ...

TUTTO mercato WEB

(4 - 3 - 3): Falcone; Baschirotto, Umtiti, Pongracic (26' st Gendrey), Gallo; Blin (25' st Askildsen),, Gonzalez; Strefezza (25' st Banda), Colombo (39' st Ceesay), Di Francesco (31' ...Commenta per primo Il capitano delMortenha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Sampdoria: 'Questa settimana è stata perfetta, abbiamo giocato bene anche contro l'Udinese quando non abbiamo vinto. Secondo me persino ... Lecce, Hjulmand: "Settimana perfetta per noi: abbiamo dimostrato chi siamo" LE PAGELLE DI SAMPDORIA-LECCE Falcone 7,5: Il cleen-sheet è arrivato "a casa sua", quale miglior soddisfazione, se ci aggiungiamo anche la vittoria ...Sampdoria-Lecce, le pagelle: coralità impeccabile filmata Baroni. Baschirotto-Umtiti giganti difensivi, Gonzalez solita garanzia. LECCE: Falcone 7,5 – Una partita tra il 6,5 e il 7, frutto della solit ...