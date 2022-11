Il crack di Ftx | che succede nel mondo delle criptovalute e cosa può accadere adesso

Leggi su open.online

(Di sabato 12 novembre 2022) L’ascesa della piattaforma di scambio diFtx è stata tanto straordinaria quanto il suo schianto. La società ha presentato ieri istanza di fallimento negli Stati Uniti, e l’ex enfant prodige del settore Sam Bankman-Fried (per gli addetti ai lavori “Sbf”) ha rassegnato le sue dimissioni da amministratore delegato dell’azienda. In molti si chiedono se la scossa subita dalla società, che in soli tre anni era riuscita ad assicurarsi una valutazione di 32 miliardi di dollari, segna un momento di svolta per ilmonete digitali. L’episodio, infatti, sembra qualdi diverso dalle estreme turbolenze tipiche del mercato: il New York Times rende noto che tra gli esperti l’accaduto viene già paragonato al tragico crash della Lehman Brothers, che scatenò la crisi del 2008. Come siamo arrivati fin ...