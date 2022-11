Ginnastica | deliberata assemblea straordinaria a tutela degli atleti

Leggi su sportface

(Di sabato 12 novembre 2022) Il Consiglio direttivo federale della Federazioned’Italia (FGI) riunitosi oggi in sedutaa Roma, si è aperto con le parole commosse del Presidente Gherardo Tecchi. Quest’ultimo ha espresso dispiacere per la sofferenza che sta emergendo in questi giorni e la piena vicinanza alle ginnaste. Tecchi le ha poi ringraziate per aver sollevato attenzione su un tema importantissimo per la Federazione. Si tratta della salute psicofisica delle atlete che viene prima dei risultati sportivi. Non ci può essere gioia per le vittorie senza il benessere delle atlete. Vista la gravità della situazione, il Presidente e il Consiglio direttivo federale della FGI hanno deliberato all’unanimità la convocazione di un’con tutti i direttori tecnici, i team manager e direttori dei centri ...