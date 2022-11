Ex Ilva | stop a 145 ditte dell’indotto di Taranto “Per l’occupazione è una mazzata” I soldi del governo e i rapporti coi commissari | cosa c’è dietro

(Di sabato 12 novembre 2022) L’ultimo azzardo di Lucia Morselli si consuma in un anonimo week end di metà novembre. Con una comunicazione stentorea, asciutta e distaccata, l’amministratrice delegata di Acciaierie d’Italia, la società partecipata da ArcelorMittal e la statale Invitalia, ha messo alla porta 145 aziende che lavorano in appalto all’interno dello stabilimento exdi. Con un preavviso minimo: entro lunedì 14 dovranno recuperare tutti i loro mezzi all’interno dell’acciaieria, altrimenti non avranno più accesso al siderurgico più grande d’Europa. Dopo mesi in cui la Confindustria locale ha denunciato i ritardi nei pagamenti, con arretrati superiori ai 100 milioni di euro che nelle scorse settimane sono stati solo parzialmente saldati, adesso la manager, già famosa per la battaglia con gli operai di Terni, preme sull’acceleratore. Il “richiamo” al ...

