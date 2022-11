(Di sabato 12 novembre 2022) Ildiusato come bancomat, ma Luca Abete mostra come il negoziante che fornisce il "servizio" trattiene una percentuale del 10%

ilGiornale.it

Qui il servizio di Striscia la notizia sulle 'di cittadinanza' Reddito grillinoquanti sono gli assunti: lo scandalo grillino... per un presunto giro di. Fabrizio Rosa e i fratelli Gaetano e Vincenzo Speranza sono ... Edche Rosa gli avrebbe rivelato le ditte invitate a partecipare dicendo "voi fatemi l'offerta che ... Ecco le "mazzette di cittadinanza": Striscia scova altri furbetti del reddito Il reddito di cittadinanza usato come bancomat, ma Luca Abete mostra come il negoziante che fornisce il "servizio" trattiene una percentuale del 10% ...Fringe benefit, cos'è il premio da 3 mila euro annunciato da Giorgia Meloni al termine dell'ultimo Consiglio dei ministri ...