EuropaToday

... già alle stelle tra le cancellerie francese e italiana, e chedi sollevarsi anche ai ... dopo la richiesta italiana, anche se "la questione non era in agenda": "Ascolteremoavrà da dire il ..."A forza di dire o fare unae il suo contrario scrive il quotidiano francese - l'esecutivo è ...di rivelarsi assai più dannoso in termini economici dello sbarco di 230 migranti. Come ... Cosa rischia l'Europa se la Russia smette (per davvero) di fornirle gas Crack Criptovalute evaporati i soldi di clienti investitori: Bitcoin ai minimi dal 2020, ecco cosa succede Crolla in 10 giorni FTX, la terza piattaforma di scambio di criptovalute al mondo per volumi ...Nel 2023 aumenta il requisito reddituale richiesto ai contributivi puri per poter accedere ad alcune forme di pensionamento.