Cop27 sta diventando un opprimente Grande fratello

(Di sabato 12 novembre 2022) L'app ufficiale della conferenza sul clima mette a rischio la sicurezza informatica di chi la usa. Attivisti, delegati e giornalisti si sentono spiati. E il regime egiziano non nasconde i suoi metodi autoritari. Un'atmosfera oppressiva mina la buona riuscita dei negoziati

