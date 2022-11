Totti e Ilary Blasi in tribunale | faccia e faccia di un’ora e mezza Ad accompagnare il Capitano una donna

Leggi su tpi

(Di venerdì 11 novembre 2022) È finita dopola seconda blindatissima udienza della causa tra Francesco. I due coniugi, ormai a un passo dalla separazione, si sono scontrati su Rolex, gioielli e borse griffate, in un preludio della causa di divorzio vera e propria. A presidiare undi Roma praticamente deserto carabinieri, guardie giurate e anche agenti della Digos, schierati per tenere a distanza giornalisti e curiosi. Il caso, arrivato fino alla home page del New York Times, ha ormai eco internazionale: tra i giornalisti in attesa dele della showgirl anche corrispondenti di testate estere come il Times di Londra. L’ex calciatore è arrivato alla guida di una Smart nera, vestito con camicia bianca e giacca nera. Al suo fianco l’avvocata Laura ...