Sudamerica | come la Cina sta conquistando il continente

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il ministero della Difesa brasiliano non esclude la possibilità di frode nelle macchine per il voto elettronico,invece riportato dalla stampa, da Lula e dal tribunale Supremo Elettorale dopo la pubblicazione l’altro ieri del documento Secondo l’audit militare, inoltre, non è possibile affermare che ci fossero irregolarità nelle macchine. Questo perché la Corte elettorale ha limitato l’accesso dei tecnici dell’esercito al codice sorgente dell’attrezzatura (che copre più di 17 milioni di righe di programmazione) e alle librerie del software delle urne. “A seguito di questi rilievi e di altri ostacoli nella relazione, non è possibile garantire che i programmi eseguiti nelle macchine per il voto elettronico siano privi di inserimenti dannosi (malware) che ne alterino il funzionamento”, ha comunicato la Difesa, riferendosi ai test interni della funzionalità dei ...