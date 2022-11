Serie A | Chiffi arbitra Atalanta - Inter | Massa per Juve - Lazio

(Di venerdì 11 novembre 2022) Per Milan - Fiorentina designato Sozza ROMA - Designati gli arbitri per le gare di domenica, valide per la 15esima giornata diA. Tra i big match l'anticipo delle 12.30, il derby lombardo ...

R che dirigeranno Atalanta - Inter, gara valida per la 15ª giornata del Campionato diA 2022/23. Atalanta - Inter domenica 12.30Baccini - Colarossi Iv: Manganiello Var: Di Paolo ...R che dirigeranno le gare valide per la 15ª giornata del Campionato diA 2022/23. I 4 ...ore 18.00 Doveri - QUI LA DESIGNAZIONE COMPLETA LE ALTRE GARE Atalanta - Inter domenica 12.30...Per Milan-Fiorentina designato Sozza ROMA (ITALPRESS) - Designati gli arbitri per le gare di domenica, valide per la 15esima giornata di Serie A.Designazioni Serie A: Juventus-Lazio a Massa, Atalanta-Inter a Chiffi. Ecco tutte le scelte di Rocchi per la quindicesima giornata ...