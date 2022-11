Riassunto e gol di Hellas Verona-Juventus 0-1 giornata 14

(Di venerdì 11 novembre 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 10/11/2022 alle 21:20 CET Un gol di Moise Kean ha regalato la vittoria agli uomini di Massimiliano Allegri contro l’I bianconeri hanno chiuso la partita con un uomo in meno per l’espulsione di Alex Sandro. Il VAR li ha annullati un rigore contro Laha preso a Vittoria longanime per Marcantonio Bentegodi davanti al colist un obiettivo di Mosè Kean al momento del gioco l’equilibrio si è ribaltato per quelli di Massimiliano Allegria coloro che il VAR ha annullato a loro carico un rigore molto discusso. GUARDA JUV FORMAZIONIMontipo; Dawidowicz (Günter, 78?), Hien, Ceccherini, Terracciano, Hongla, Sulemana (Veloso, 65?), Doig (Lazovic, 65?), Kallon ...

Friuligol

... ma ha sfruttato la cattiveria che invece l'Inter non ha avuto" - ildell'ex difensore e opinionista - " I nerazzurri potevano segnare 4nel primo tempo, mentre il secondo tempo poteva ...Vi proponiamo undella cronaca di giornata e gli scatti dai campi della provincia che ... Per il girone F, la regina Sirmione surclassa dipure il Paitone: l'epilogo recita 4 - 1 per i ... TABELLINI - Il riassunto del sabato giocato Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il Sisport in questa stagione sa solo vincere e nel posticipo del lunedì contro il Beppe Viola è arrivata l’ottava vittoria consecutiva per i ragazzi allenati da mister Borin, che ora si trovano a 24 ...