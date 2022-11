(Di venerdì 11 novembre 2022) Ad Helawa, neliracheno, nell’anticasettentrionale la missione archeologica dell’Università degli Studi diha riportato alla luce una serie di strutture circolari abitative (tholoi) del periodo Halaf (VI e il V millennio a.C.): con focolari, fornetti e istallazioni, associate alla tipica e bellissima ceramica policroma dipinta di questa fase culturale, e un successivo edificio con muri in mattoni crudi formato da piccole stanze quadrangolari e ambienti rettangolari di maggiori dimensioni, probabilmente una grande abitazione, databile alla fine del VI millennio a.C. (periodo di Ubaid). Ricerche guidate dal professor Luca Peyronel I vani di quest’ultimo edificio erano provvisti di installazioni di vario tipo e al loro interno sono stati recuperati numerosi strumenti in selce, pestelli e lisciatoi in pietra ...

Secolo d'Italia

... che ha portato alla lucerilievi rupestri assiri che gli sono peraltro valsi il Premio ... la più antica città della" risalente alla metà del VI millennio a. C. Per l'...Sparsi nei livelli di crollo molti grandi frammenti di duegiare con la superficie ... una rete di scambi commerciali gestita da famiglie di mercanti provenienti da Assur, in... Mesopotamia: eccezionali scoperte archeologiche della Statale di Milano in Kurdistan