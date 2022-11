Manichino di Giorgia Meloni appeso a testa in giù a Bologna | torna l’odio rosso

(Di venerdì 11 novembre 2022) Roma, 11 nov – Unraffiguranteè statoin giù a, durante una manifestazione dei centri sociali. La manifestazione dei centri sociali diIl corteo era partito da piazza Verdi e aveva attraversato la zona U fino ad arrivare in pieno centro. Ad organizzarlo ci hanno pensato diverse sigle dell’estrema sinistra bolognese: Cua, Laboratorio Cybilla e Split (Spazio per liberare il tempo). Obbiettivo della proè stato il governo, a partire dal recente decreto sui rave: «A pochi giorni da un decreto “anti-rave” ci troviamo nuovamente ad invadere le strade di. È facile attaccare mediaticamente la movida, la socialità per privarci della nostra ...

UnraffiguranteMeloni appeso a testa in giù è stato esposto a Bologna in una manifestazione dei collettivi contro il governo. "Molto grave quanto avvenuto oggi a Bologna, dove ...... nel corso della quale uncon le sembianze del presidente del Consiglio,Meloni, con indosso abiti militari, è stato appeso a testa in giù. "Nell'esprimere vicinanza al presidente ...Un manichino con le sembianze della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in tenuta militare appeso a testa in giù sotto le Due torri a Bologna. Questo il gesto dei collettivi Cua e Laboratorio Cybi ...ANCONA - Un manichino con le sembianze della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con indosso abiti militari, è stato appeso a testa in giù durante ...