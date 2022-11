Il regista Paul Haggis condannato per stupro | fu arrestato mentre si trovava in Italia

McCartney, per sottolineare una volta di più il suo amore per il vinile, ha inoltre rivelato ...è "di una scena del film 'Give My Regards to Broad Street' (film del 1984 diretto dalPeter ...Haggis è stato condannato per stupro in sede civile e dovrà risarcire la vittima con 7,5 ... Questa accusa arrivò nel mezzo dell'ondata #MeToo e proprio in quelle settimane il 69ennedi ...Dopo due settimane di processo civile a Manhattan, il regista Premio Oscar di “Crash” Paul Haggis è stato condannato a pagare 7,5 milioni di dollari alla promoter di eventi cinematografici Haleigh ...Paul McCartney ha annunciato che il prossimo 2 dicembre pubblicherà il cofanetto in vinile “The 7 Singles”, la cui tiratura sarà limitata a 3.000 copie. Il box è in una confezione di legno e comprend ...