“Il concetto di ‘pallone inatteso’ non esiste nel regolamento” | Calemme smaschera la Juve

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 11 novembre 2022) Verona-l’arbitro di Bello non concede un calcio di rigore per gli scaligeri, ecco cosa dice ildel gioco del calcio. Si accende la polemica intorno allantus, per un calcio di rigore non concesso durante la sfida con il Verona. Al minuto 75 il difensore Danilo para sulla linea di porta un tiro di Miguel Veloso: il pallone senza alcun dubbio sarebbe finito in porta. Eppure l’arbitro Di Bello ed il Var Guida non concedono il calcio di rigore, anzi non si passa nemmeno per il mezzo tecnologico. Eppure è assolutamente assurdo, poiché il tocco è netto ed evidente. L’ex arbitro Marelli sulla moviola di Verona-ha precisato: “Braccio larghissimo ma c’è un però. E’ il caso di un pallone inatteso calciato da pochi metri direttamente sul calciatore: motivo per cui non è punibile”. Varriale: ...