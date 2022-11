Finanza climatica tra corsa al gas e negoziati lenti sul fondo per i disastri | “100 miliardi? Promessa mancata | ma ora serve molto di più”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Si parla di grandi riforme, ma iprocedono lentamente, mettendo a rischio il mantenimento degli obiettivi sui finanziamenti per il clima. Su cui, però, ci sono nuovi impegni. Madi più: una riforma radicale, appunto, dell’intero sistema finanziario per aiutare il Sud del mondo a “ridurre le emissioni, costruire resilienza, affrontare le perdite e i danni e ripristinare” lo stato naturale dell’ambiente. E arrivare a circa 2.400di dollari entro il 2030, di cui mille da Paesi ricchi e istituzioni multilaterali. Questo il tema cruciale della giornata che la Cop 27 di Sharm el-Sheikh ha dedicato alla. Una questione legata a quella del greenwashing e all’elefante nella stanza della Cop27: i combustibili fossili, in modo particolare il gas. Ed è per questo che molti ...

