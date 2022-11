‘Faccetta Nera’ | Micol Incorvaia la canticchia mentre si trucca al Gf Vip | chiesta la squalifica immediata

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sta facendo discutere non poco quello che è avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip poco prima della puntata andata in onda giovedì 10 novembre.siva insieme ad altre concorrenti, ha intonato le parole di un brano controverso e strettamente legato al fascismo: “Faccetta Nera”. Cosa è successo Soltanto due versi della canzone, ma che sono bastati per far scatenare il putiferio. Quella diè davvero apologia del fascismo? Verranno presi seri provvedimenti nei suoi confronti? Non lo sappiamo. Ma l’ondata di proteste sui social è davvero grande. La produzione ne terrà conto o ignorerà l’episodio? L'articolo proviene da Focus Vip.

... la ragazza, sorella dell'influencer Clizia Incorvaia , mentre si stava truccando in bagno innanzi allo specchio se ne è saltata fuori a canticchiare '' . Per chi non lo sapesse si ...Micol Incorvaia, protagonista del Grande Fratello Vip 7, è a rischio esclusione per aver intonato "" poco prima della diretta su Canale 5, mentre si stava preparando insieme a Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Antonella Fiordelisi. Dal video che circola in rete non si capisce bene da ...