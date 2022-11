Come Xi Jinping vorrebbe raccontare la sua Cina al mondo

Leggi su formiche

(Di venerdì 11 novembre 2022) L’incontro tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente cinese Xiha riacceso i riflettori sul tema dell’immagine che la Repubblica Popolare vuole dare di sé stessa al resto del, con Pechino impegnata in uno sforzo internazionale in tal senso. Da quando Xi è in carica, la popolazione cinese è stata sempre più isolata sia culturalmente che fisicamente dalle influenze esterne, ma, al contrario, il suo presidente ha ripreso a viaggiare dallo scorso settembre, dopo la pandemia. Prima il forum di Samarcanda, il vertice della Shanghai Cooperation Organization, poi l’incontro con Scholz; tra una settimana il G20 a Bali e successive tappe in Cambogia e Vietnam, oltre al summit Tailandese della Asia-Pacific Economic Cooperation. Insomma, un’agenda internazionale piuttosto fitta. Scholz è arrivato a Pechino nel pieno delle controversie ...