(Di venerdì 11 novembre 2022) Nessuno è buono e molti filosofi sono particolarmente cattivi. Hobbes conferì filosofica patina all’assolutismo, Hegel allo statalismo, Marx al comunismo, Gentile al fascismo:all’ambientalismo.insegna alla Naba e alla Iulm ed è uscito dal suo groviglio di sigle per, in un’intervista rilasciata al Giornale, gliha osato? Sia i fanatici di Gaia che il figlio di Dio mostrerebbero con singoli gesti la possibilità di una salvezza universale: ma Gesù ci avvicina a Dio mentre i Gaiani ci avvicinano alle bestie, lui sacrifica sé stesso per darci la vita eterna, loro sacrificano gli altri per darci la morte della civiltà. “Bontà e bellezza muovono l’ecologia” diceche invece è perfido visto che ...

Il Foglio

siamo al cospetto dell'universo "La vita va avanti anche senza di noi", dice Sara Teresano. ... Cosìdue "Germogli" , fianco a fianco, sempre in alabastro, si danno il cambio tra una vita ...In realtà, a dispetto diquesta commedia viene venduta dal marketing, c'è ben poco di ... Resta in confini ben delineati,fino a un certo punto, lancia la provocazione e poi si tira indietro ... Come osa Leonardo Caffo paragonare gli ecologisti a Cristo Per il filosofo, sia i fanatici di Gaia che il figlio di Dio mostrerebbero con singoli gesti la possibilità di una salvezza universale: ma Gesù sacrifica sé stesso per darci la vita eterna, loro sacri ...Alcuni lotti di cioccolattini Pernigotti risultano essere contaminati: ecco il richiamo del ministero della Salute, di cosa si tratta e cosa devono fare i consumatori ...