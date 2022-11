Charlie Gnocchi parla dei problemi di Luca Salatino | “Non solo la depressione”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ieri sera, la fidanzata di, Soraia, ha fatto una incursione nella casa del Grande Fratello VIp 7 per provare a incoraggiare il suo uomo ma anche per spiegargli che tutte quelle lacrime non fanno bene alle persone che sono fuori. Una sorta di aut aut quello di Soraia che ha invitatoa cambiare atteggiamento anche pensando ai suoi cari che da fuori lo guardano e lo vedono spesso piangere. Alla fine di questo faccia a faccia,ha deciso di continuare la sua avventura nella casa del Grande Fratello VIP 7 e di provare a cambiare anche il suo modo di fare. Meno lacrime, più risate e più voglia di farsi conoscere dal pubblico. Nel post puntata quindi si èto anche di questa situazione eha spiegato ad altri concorrenti che ci sono ...

Spazio anche alle vicende di Luca Salatino, tirato in ballo da, il quale ha parlato di due problemi seri che riguarderebbero l'ex tronista di Uomini e donne e che non sarebbero venuti ...in nomination (finalmente). Tutti si sono accorti dello strano "giochino" delle immunità al GF Vip . E tutti hanno palesemente visto cheper più di 50 giorni è rimasto ...Charlie cerca di giustificarsi per quello che è successo con George parlando dei problemi di Luca: non solo depressione, ci sarebbe anche altro ...Cosa sta succedendo a Luca Salatino nella casa del GF Vip Charlie Gnocchi ha parlato dei suoi problemi con Nikita: cosa ha detto