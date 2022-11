Caos nello spogliatoio Juve | un giocatore si spoglia e le telecamere riprendono tutto

(Di venerdì 11 novembre 2022) Incredibile quanto successodella; una scena andata in onda prima dell’inizio della gara con il Verona. Nel turno infrasettimanale di Serie A, lantus era impegnata a Verona in un match di grande importanza considerando i passi di Milan, Atalanta e Roma. Non è stata una gara semplice con i padroni di casa che hanno messoquello che avevano per mettere in difficoltà una squadra nettamente più forte: grinta, forza, determinazione le armi messe in campo dagli uomini di Bocchetti. Il risultato finale, però, ha premiato i bianconeri bravi a sfruttare al meglio la più grande occasione della ripresa; l’eroe della serata è stato Kean ma i ragazzi di Allegri hanno anche avuto quel pizzico di fortuna che serve in determinate circostanze. AnsafotoIl Verona, specie ...

