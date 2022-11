Ascolti Tv 10 novembre 2022 | Che c' è di nuovo? Che Ilaria D' Amico in prima serata su Rai2 fa l' 1 | 7% di share

(Di venerdì 11 novembre 2022) Su Rai3 le edizioni di Tg Regione 2.591.000 (14,7%), Blob 1.108.000 (5,8%) e Via dei Matti n° 0: ... Su La7 Lingo Parole in Gioco 156.000 (1%). Nel daytime al pomeriggio grandi conferme su Canale5 per ...

del 102022 in Prima Serata su Rai1 l'ultima puntata di Vincenzo Malinconico Avvocato d'Insuccesso ha conquistato una media di 3.701.000 spettatori pari al 20,7% di share. Su Canale5 ...La sfida di ieri giovedì 10è stata particolarmente avvincente, con il format prodotto da ... Gli altriDopo aver trionfato la serata di giovedì Canale Cinque dunque si è resa ...Ascolti del 10 novembre 2022 in Prima Serata su Rai1 l’ultima puntata di Vincenzo Malinconico Avvocato d’Insuccesso ha conquistato una media ...L'oroscopo dal 12 al 18 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l'amore, il lavoro, i soldi e la fortuna.