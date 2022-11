Ultime Notizie – Milano | ambientalisti bloccano l’aeroporto di Linate contro i jet privati

(Di giovedì 10 novembre 2022) “Politici come Matteo Renzi o Silvio Berlusconi emettono tonnellate di Co2 per andare a parlare di cambiamento climatico o per andare allo stadio a vedere una partita di calcio”. Queste, tra le altre, le parole gridate dagli attivisti di Ultima Generazione che oggi, insieme a un gruppo di scienziati, studenti e sostenitori, hanno messo in atto una azione dimostrativa almilanese di. Una quindicina le persone che intorno alle 13 si sono schierate incatenate l’una all’altra all’ingresso dello scalo, impedendo il transito di veicoli in entrata ed uscita. Poi si sono introdotte all’interno del terminal e hanno azionato l’allarme anti-incendio. Nel frattempo, alcune di loro hanno affisso dei poster che sottolineavano le enormi disuguaglianze nelle emissioni di gas ad effetto serra tra le élite economiche e le altre fasce della ...

Mano leggera sulle auto, stretta sui mezzi pesanti: è la linea scelta dalla Commissione Ue nel regolamento sui nuovi standard per le emissioni inquinanti Euro 7 . A quanto si apprende, i nuovi limiti ...La storia Il 30 settembre, dopo quattro giorni di silenzio assoluto in cui non aveva più fatto avere sue, Alessia aveva telefonato ai genitori che abitano nel quartiere Colli Albani, sull'...(ANSA) - SASSARI, 10 NOV - Dopo aver ripreso pieno possesso del padiglione e del centro polifunzionale di Predda Niedda, a Sassari, utilizzato negli ultimi due anni da Ats come hub vaccinale, ...(Teleborsa) - Autostrade per l'Italia (ASPI) chiude i primi nove mesi dell'anno con con un utile in crescita a 927 milioni di euro ((587 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021) grazie alla ...