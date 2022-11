Onestini svela il vero motivo per cui è finita con Ivana Mrazova

Leggi su biccy

(Di giovedì 10 novembre 2022) Durante le ultime settimane del GF Vip 2e Lucasi sono accorti di provare qualcosa in più di una semplice amicizia. L’amore tra i due ragazzi è sbocciato subito dopo la fine del reality ed è durato più di tre anni. Nell’estate del 2021 peròha annunciato la rottura: “Sono stato mollato con un messaggio su Whatsapp dopo anni d’amore e sui media devo pure essere dipinto come un donnaiolo. Mi fanno passare come un uomo che va di fiore in fiore e manca d rispetto alla compagna. Queste sono notizie falsissime spero sia tutto uno scherzo. Non date credito a un parassita dell’umanità che non voglio nominare“. Oggi al Grande Fratello Vip Luca ha parlato con Daniele e Wilma ed ha spiegato loro come mai ècon. I due pare abbiano passato lontani il ...